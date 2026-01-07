Necrològiques del 8 de gener del 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MANRESA

ESTANISLAU CORRONS GRAELLS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

MARIA LLUÏSA PUJOL BALAGUER

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep.

SANT FRUITÓS DE BAGES

ANTONIO GONZÁLEZ FITÉ

Ha mort als 56 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

JUAN MORA DÍAZ

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

