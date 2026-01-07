Necrològiques del 8 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
ESTANISLAU CORRONS GRAELLS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
MARIA LLUÏSA PUJOL BALAGUER
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep.
SANT FRUITÓS DE BAGES
ANTONIO GONZÁLEZ FITÉ
Ha mort als 56 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
JUAN MORA DÍAZ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
