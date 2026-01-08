Necrològiques del 9 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
MONTSE BAJONA PARDO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
ANITA TORREDEFLOT ESPARVÉ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
NAVÀS
ARGENTINA BELLA BARAUT
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Navàs.
VALLS DE TORROELLA
PABLO VILET VILAVENDRELL
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església del Sagrat Cor.
SANT FRUITÓS DE BAGES
LLUÏSA PINTÓ LÓPEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
MAXIMINA MORENO MARTÍN
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
MEDIONA
ALBERTA CALVET SAUMELL
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parroquia de Sant Joan de Mediona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics