Necrològiques del 9 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MONTSE BAJONA PARDO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

ANITA TORREDEFLOT ESPARVÉ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

NAVÀS

ARGENTINA BELLA BARAUT

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Navàs.

VALLS DE TORROELLA

PABLO VILET VILAVENDRELL

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església del Sagrat Cor.

SANT FRUITÓS DE BAGES

LLUÏSA PINTÓ LÓPEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

MAXIMINA MORENO MARTÍN

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

MEDIONA

ALBERTA CALVET SAUMELL

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parroquia de Sant Joan de Mediona.

TEMES





