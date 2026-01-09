Necrològiques del 10 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
MERCÈ VIDAL GARCÍA-BARONA
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ELVIRA HEREDIA RECUENCO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
TERESA ROMERO PONS
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PERE OLIVERAS RICO
JOAN ROS MOLAS
AVINYÓ
LEONOR CIÓ TRAVÉ. Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan.
SOLSONA
DR. ROLANDO DELGADO SAMAME
Ha mort als 81 anys.
MARIA CLAUSTRE SARRI GANGOLELLS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
LA SEU D’URGELL
MARIA RIU PONT
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala de les Magnòlies de la Seu.
BERGA
RAMON MUJAL PUJOLS
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JOSEFA DÁVILA BELMAN
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA GRADOS RICO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
