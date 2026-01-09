Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 10 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MERCÈ VIDAL GARCÍA-BARONA

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ELVIRA HEREDIA RECUENCO

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

TERESA ROMERO PONS

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PERE OLIVERAS RICO

Pere Oliveras

Pere Oliveras / Regió7

JOAN ROS MOLAS

Joan Ros

Joan Ros / Regió7

AVINYÓ

LEONOR CIÓ TRAVÉ. Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan.

SOLSONA

DR. ROLANDO DELGADO SAMAME

Ha mort als 81 anys.

MARIA CLAUSTRE SARRI GANGOLELLS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

LA SEU D’URGELL

MARIA RIU PONT

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala de les Magnòlies de la Seu.

BERGA

RAMON MUJAL PUJOLS

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JOSEFA DÁVILA BELMAN

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA GRADOS RICO

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

Necrològiques del 10 de gener del 2026

