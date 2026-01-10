Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al diumenge 11 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

CARDONA

TERESA PEDROSA RUIZ

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 d’11 a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona.

MANRESA

MARIA TERESA CARNÉ SELLARÉS

Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 10 del matí al Nou Tanatori Manresa.

MARIA GONZÁLEZ MOYANO

Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.

CARME MIRAVITLLES SEGURA

Ha mort a l’edat de 67 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa.

MARIA ROSA TERRADO CALMET

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 5 de la tarda al Nou Tanatori Manresa.

NAVÀS

MONTSERRAT GRIFELL TRASERRA

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de la Sagrada Família de Navàs.

SALLENT

EVA LÓPEZ VIÑALS

Ha mort a l’edat de 54 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’església parroquial Santa Maria de Sallent.

MONISTROL DE CALDERS

MARIA SANANDRÉS MERINO

Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia Sant Feliu.

LLÍVIA

DIEGO GUTIÉRREZ MADRID

Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’església Nostra senyora els Àngels de Llívia.

PUIGCERDÀ

MATILDE ANELL COMAS

Ha mort a l’edat de 76 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

