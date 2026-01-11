Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 de gener del 2026

MANRESA

FRANCISCO SALAS RODRÍGUEZ

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avi a les deu al Nou Tanatori de Manresa.

RAMONA PORQUET MARÍN

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avi a les dotze al Nou Tanatori de Manresa.

MARIA ROSA REBORDOSA RIUS

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avi a la una al Nou Tanatori de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dilluns dia onze de gener a les onze al Nou Tanatori de Manresa.

MARIA GONZÁLEZ NICOLAS JIMÉNEZ

Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts d’una a la parròquia de Sant Fruitós.

BERGA

CONXITA FORNELL RIBERA

Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts d’onze a Sant Bartomeu de la Valldan.

ARNALDO ABELLÓ GIORDANO

Ha mort a l’edat de 73 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà aquesta tarda a les cinc de la tarda a la parròquia de Cercs.

SOLSONA

RAMON SOLÉ VILA

Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les quatre de la tarda a la catedral de Solsona.

IGUALADA

MARIA DOLORES LINARES LOPEZ

Ha mort a l’edat de 74 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les cinc de la tarda a l’Oratori de la Funerària Anoia.

