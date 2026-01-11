Necrològiques del 12 de gener del 2026
MANRESA
FRANCISCO SALAS RODRÍGUEZ
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avi a les deu al Nou Tanatori de Manresa.
RAMONA PORQUET MARÍN
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avi a les dotze al Nou Tanatori de Manresa.
MARIA ROSA REBORDOSA RIUS
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avi a la una al Nou Tanatori de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dilluns dia onze de gener a les onze al Nou Tanatori de Manresa.
MARIA GONZÁLEZ NICOLAS JIMÉNEZ
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts d’una a la parròquia de Sant Fruitós.
BERGA
CONXITA FORNELL RIBERA
Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts d’onze a Sant Bartomeu de la Valldan.
ARNALDO ABELLÓ GIORDANO
Ha mort a l’edat de 73 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà aquesta tarda a les cinc de la tarda a la parròquia de Cercs.
SOLSONA
RAMON SOLÉ VILA
Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les quatre de la tarda a la catedral de Solsona.
IGUALADA
MARIA DOLORES LINARES LOPEZ
Ha mort a l’edat de 74 anys. La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les cinc de la tarda a l’Oratori de la Funerària Anoia.
