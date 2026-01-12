Necrològiques del 13 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
ENRIC SORRIBES MUNTADA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
RAMÓN PADILLA JODAR
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA MONTSERRAT ESCORIZA NIETO
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
SANT JOAN
MARIA DOLORES GÓMEZ GARCÍA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MONTSERRAT REGÍ SOLÉ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
MANUELA GARCÍA RODRIGO
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.
GIRONELLA
MERXE PUERTAS RODRÍGUEZ
Ha mort als 51 anys. La vetlla serà demà, de les 11 a la 1 del migdia i de 6 a 8 del vespre, a la Funerària Pujols.
PUIG-REIG
JOSEP CAPELLAS CANDÀLIGA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.
VALLCEBRE
CLIMENT CAMPS PONS
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Vallcebre.
IGUALADA
DELFINA LÓPEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
