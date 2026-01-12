Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 de gener del 2026

Regió7

MANRESA

ENRIC SORRIBES MUNTADA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

RAMÓN PADILLA JODAR

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA MONTSERRAT ESCORIZA NIETO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

SANT JOAN

MARIA DOLORES GÓMEZ GARCÍA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MONTSERRAT REGÍ SOLÉ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

MANUELA GARCÍA RODRIGO

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.

GIRONELLA

MERXE PUERTAS RODRÍGUEZ

Ha mort als 51 anys. La vetlla serà demà, de les 11 a la 1 del migdia i de 6 a 8 del vespre, a la Funerària Pujols.

PUIG-REIG

JOSEP CAPELLAS CANDÀLIGA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.

VALLCEBRE

CLIMENT CAMPS PONS

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Vallcebre.

IGUALADA

DELFINA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

