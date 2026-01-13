Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 14 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

ANTONIO SOTO MATA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Mare de Deú del Roser.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANTONIO RIBERA MARIGOT

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

HORTÈNSIA EGEA CELIMENDIZ

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

SANTPEDOR

MATILDE GARRIGA IGLESIAS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

MONTMAJOR

PILAR TORRA BERNADICH

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Montmajor.

CERCS

JOSEP COMELLAS CASALS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jordi de Cercs.

PUIG-REIG

MAGDALENA CUNILL CANDÀLIGA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

MARIA ROSA GODÓ PIQUÉ

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.

YOLANDA QUÍLEZ SALILLAS

Als 63 anys. A les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

BENITO ÁLVAREZ FIDALGO

Als 86 anys. A les 12, a la parròquia de Capellades

LA POBLA DE CLARAMUNT

JAUME ARMENTERAS SOTERAS

Als 84 anys. A 2/4 d’11, a la parròquia de la Pobla.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents