Necrològiques del 14 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIO SOTO MATA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Mare de Deú del Roser.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANTONIO RIBERA MARIGOT
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
HORTÈNSIA EGEA CELIMENDIZ
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
SANTPEDOR
MATILDE GARRIGA IGLESIAS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
MONTMAJOR
PILAR TORRA BERNADICH
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Montmajor.
CERCS
JOSEP COMELLAS CASALS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jordi de Cercs.
PUIG-REIG
MAGDALENA CUNILL CANDÀLIGA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
MARIA ROSA GODÓ PIQUÉ
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.
YOLANDA QUÍLEZ SALILLAS
Als 63 anys. A les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
BENITO ÁLVAREZ FIDALGO
Als 86 anys. A les 12, a la parròquia de Capellades
LA POBLA DE CLARAMUNT
JAUME ARMENTERAS SOTERAS
Als 84 anys. A 2/4 d’11, a la parròquia de la Pobla.
