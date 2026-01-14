Necrològiques del 15 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
LLUÍS AMAT GOMÉZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NÚRIA MORELL MUNDET
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
CONXITA CASTELLS FRANCH
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
CANET DE FALS
MONTSE TORRES SANTACREU
Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
SEBASTIÀ RAMOS SANT
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
BERGA
JOSEP MALÉ RIBERA
Ha mort als 79 anys. La vetlla tindrà lloc avui, de 2/4 de 10 del matí a 1/4 d’1 del migdia.
CARLES ADAM GUITART
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
ELIA GÓMEZ CÁRDENAS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
