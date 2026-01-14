Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 15 de gener del 2026

MANRESA

LLUÍS AMAT GOMÉZ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NÚRIA MORELL MUNDET

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

CONXITA CASTELLS FRANCH

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

CANET DE FALS

MONTSE TORRES SANTACREU

Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

SEBASTIÀ RAMOS SANT

Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

BERGA

JOSEP MALÉ RIBERA

Ha mort als 79 anys. La vetlla tindrà lloc avui, de 2/4 de 10 del matí a 1/4 d’1 del migdia.

CARLES ADAM GUITART

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

ELIA GÓMEZ CÁRDENAS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

