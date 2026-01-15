Necrològiques del 16 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
JOAN UBIERGO LLORENS
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
IMMA DIEZ ARNAIZ
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MONTSERRAT FORNELL COMAPOSADA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de la Seu.
ANA GÓMEZ ESTAPIÑA
ARTÉS
ANA GRIMA ORTEGA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SANT MARTÍ DE TORROELLA
ANTONIA PRAT TORRAS
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parroquia de Sant Martí de Torroella.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARCELINO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç.
BERGA
JESÚS BOIXADER BADIA
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
