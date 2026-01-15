Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de gener del 2026

Regió7

MANRESA

JOAN UBIERGO LLORENS

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

IMMA DIEZ ARNAIZ

Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MONTSERRAT FORNELL COMAPOSADA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de la Seu.

ANA GÓMEZ ESTAPIÑA

ARTÉS

ANA GRIMA ORTEGA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SANT MARTÍ DE TORROELLA

ANTONIA PRAT TORRAS

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parroquia de Sant Martí de Torroella.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARCELINO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç.

BERGA

JESÚS BOIXADER BADIA

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

