Necrològiques del 17 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
MILAGROS IGUALADA ORTEGA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ANA GÓMEZ ESTAPIÑA
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
LEON MENA CALLES
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
MANUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
SÚRIA
ANTÒNIA SOLER PASQUINA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.
BERGA
MIGUEL TARÍN SABARTÉS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CASSERRES
LLUÏSA COROMINAS CASANOVA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Casserres.
PUIGCERDÀ
PAQUITA MONJE MARTÍNEZ
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
IGUALADA
MANUEL ORTEGA ARCOS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Fátima.
BERNADINA MARTOS MORA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ÀNGELA SOROLLA POCH
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a l’oratori de la Funerària Anoia.
