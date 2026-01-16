Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a NavàsPantansJo Jet i Maria RibotMenjador compartitPlans cap de setmanaBarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 17 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MILAGROS IGUALADA ORTEGA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ANA GÓMEZ ESTAPIÑA

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

LEON MENA CALLES

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

MANUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

SÚRIA

ANTÒNIA SOLER PASQUINA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.

BERGA

MIGUEL TARÍN SABARTÉS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CASSERRES

LLUÏSA COROMINAS CASANOVA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Casserres.

PUIGCERDÀ

PAQUITA MONJE MARTÍNEZ

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

IGUALADA

MANUEL ORTEGA ARCOS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Fátima.

BERNADINA MARTOS MORA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ÀNGELA SOROLLA POCH

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  3. Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  6. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
  8. Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET

"Correu, que vola": el minipis de TikTok tan petit com un saló i tan car com si fos un àtic de luxe que resumeix la precarietat immobiliària

"Correu, que vola": el minipis de TikTok tan petit com un saló i tan car com si fos un àtic de luxe que resumeix la precarietat immobiliària

Necrològiques del 17 de gener del 2026

Necrològiques del 17 de gener del 2026

L'ajut de Laia Sanz salva la segona posició de Roma i Haro al Dakar

L'ajut de Laia Sanz salva la segona posició de Roma i Haro al Dakar

Manresa acull una sessió informativa sobre la redacció de Plans Especials d’Usos i Activitats

Manresa acull una sessió informativa sobre la redacció de Plans Especials d’Usos i Activitats

El Ral·li Fotogràfic de La Corrida anima a captar imatges de la festa

El Ral·li Fotogràfic de La Corrida anima a captar imatges de la festa

Carlos Ríos, nutricionista, opina sobre els tipus d’oli: "Aquests són els millors sense discussió"

Carlos Ríos, nutricionista, opina sobre els tipus d’oli: "Aquests són els millors sense discussió"

El Covisa afronta al Pujolet un nou duel clau per apropar-se a la permanència

El Covisa afronta al Pujolet un nou duel clau per apropar-se a la permanència

FACUA denuncia Live Nation per cobrar fins a 66 euros de despeses de gestió en les entrades de Rosalía

FACUA denuncia Live Nation per cobrar fins a 66 euros de despeses de gestió en les entrades de Rosalía
Tracking Pixel Contents