Necrològiques del 18 de gener de 2026
Regió7
MANRESA
DOLORES RODRIGUEZ SANCHEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
MERCÈ PLA ALET
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
IGUALADA
ANTONIO MALDONADO JIMÉNEZ
Ha mort als 61 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
MARILÓ MARTÍN VÁZQUEZ
Ha mort als 66 anys. Sense cerimònia.
EL SAIÓ
TERESA TARRATS MARTÍ
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
