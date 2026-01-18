Necrològiques del 19 de gener de 2026
Regió7
MANRESA
ANUNCIA RUBIO ALONSO
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
AURELIO MALO NAVARRO
Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 4 de la tarda, al tanatori nou.
SANT FRUITÓS DE BAGES
ALFREDO LACRUZ HIGUERAS
Ha mort als 60 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima de Manresa.
SANTPEDOR
JOAN SOLER XARPELL
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial.
SALLENT
MARIA MERCÈ CAMPS MIRALLES
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
CASTELLGALÍ
ANTONIO ELVIRA CABRERA
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
ESPERANÇA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
IGUALADA
ANTONI GARCIA NAVARRO
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la funerària Anoia.
JAUME MARCH VICH
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
MANUEL CUERVA DELGADO
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la funerària Anoia.
ÒDENA
MERITXELL OLIVA DALMASES
Ha mort als 33 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
CAPELLADES
MARIA ROSA BOU ISART
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
