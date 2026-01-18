Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 19 de gener de 2026

ANUNCIA RUBIO ALONSO

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

AURELIO MALO NAVARRO

Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 4 de la tarda, al tanatori nou.

SANT FRUITÓS DE BAGES

ALFREDO LACRUZ HIGUERAS

Ha mort als 60 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima de Manresa.

SANTPEDOR

JOAN SOLER XARPELL

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial.

SALLENT

MARIA MERCÈ CAMPS MIRALLES

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

CASTELLGALÍ

ANTONIO ELVIRA CABRERA

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

ESPERANÇA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

IGUALADA

ANTONI GARCIA NAVARRO

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la funerària Anoia.

JAUME MARCH VICH

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

MANUEL CUERVA DELGADO

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la funerària Anoia.

ÒDENA

MERITXELL OLIVA DALMASES

Ha mort als 33 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

CAPELLADES

MARIA ROSA BOU ISART

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

