Necrològiques del 20 de gener del 2026

Necrològiques

Regió7

ARTÉS

ANTONIO CARMONA GARCÍA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

NAMINDER KAUR

Ha mort als 85 anys.

MANRESA

ÁNGELES CRUZ CANSINO

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

CASTELLBELL I EL VILAR

MARIA DOLORS MARTÍNEZ SALGUEIRO

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parroquia del Borràs.

EL PONT DE VILOMARA

ROSA PARCERISA SOLER

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena.

QUEIXANS

SEBASTIÀ IZQUIERDO SEGURA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Cosme i Sant Damià de Queixans.

IGUALADA

FELIPA PÉREZ BORNAL

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANTONIA DE LA CASA MOLINA

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

NEUS CALVET FARRÉS

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANA CASTILLO RABANEDA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

