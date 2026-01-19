Necrològiques del 20 de gener del 2026
Regió7
ARTÉS
ANTONIO CARMONA GARCÍA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
NAMINDER KAUR
Ha mort als 85 anys.
MANRESA
ÁNGELES CRUZ CANSINO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
CASTELLBELL I EL VILAR
MARIA DOLORS MARTÍNEZ SALGUEIRO
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parroquia del Borràs.
EL PONT DE VILOMARA
ROSA PARCERISA SOLER
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena.
QUEIXANS
SEBASTIÀ IZQUIERDO SEGURA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Sant Cosme i Sant Damià de Queixans.
IGUALADA
FELIPA PÉREZ BORNAL
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTONIA DE LA CASA MOLINA
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
NEUS CALVET FARRÉS
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANA CASTILLO RABANEDA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys