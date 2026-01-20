Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

NATIVIDAD JAVIER BECERRO

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARTINA DOMÍNGUEZ GIL

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MOIÀ

CARLOS DOMÈNECH BELZUNCES

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Moià.

SANTPEDOR

ISABEL PASQUETS COMELLAS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.

IGUALADA

ERICK FABIÁN REZABALA MENÉNDEZ

Ha mort als 48 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

DIGNA FERRER DALMAU

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PAQUITA SOTERAS ARTIGAS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA TERESA ROVIRA NADAL

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria.

RAMON GAMISANS VILASECA

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

