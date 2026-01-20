Necrològiques del 21 de gener del 2026
MANRESA
NATIVIDAD JAVIER BECERRO
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARTINA DOMÍNGUEZ GIL
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MOIÀ
CARLOS DOMÈNECH BELZUNCES
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Moià.
SANTPEDOR
ISABEL PASQUETS COMELLAS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.
IGUALADA
ERICK FABIÁN REZABALA MENÉNDEZ
Ha mort als 48 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DIGNA FERRER DALMAU
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PAQUITA SOTERAS ARTIGAS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TERESA ROVIRA NADAL
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria.
RAMON GAMISANS VILASECA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
