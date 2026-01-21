Necrològiques del 22 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
SALUT FONT MONTFORT
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
NAVARCLES
MARIA PLANAS IGLESIAS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Navarcles.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ISABEL RAMÍREZ DE LA IGLESIA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
CAL ROSAL
HORTÈNSIA CLOTET PARCERISA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Cal Rosal.
IGUALADA
JOAN ANTONI PRIM BARTROLÍ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO RODRÍGUEZ FUENTES
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSÉ LUIS FAJARDO RAMÍREZ
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.
