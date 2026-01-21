Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 de gener del 2026

MANRESA

SALUT FONT MONTFORT

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

NAVARCLES

MARIA PLANAS IGLESIAS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Navarcles.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ISABEL RAMÍREZ DE LA IGLESIA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

CAL ROSAL

HORTÈNSIA CLOTET PARCERISA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Cal Rosal.

IGUALADA

JOAN ANTONI PRIM BARTROLÍ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO RODRÍGUEZ FUENTES

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSÉ LUIS FAJARDO RAMÍREZ

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.

