Necrològiques del 23 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

GIL LLEONART RIERA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

NÚRIA PUJANTELL RIBALTA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT VICENÇ

MARGARITA JOLIS TORRENTS

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

AVIÀ

PEPITA SABATA SANTIAS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial d’Avià.

BERGA

FELIPA LUCEÑO DÍAZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

DÍDAC ALCARAZ GALIÁN

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JUAN DE LA ESPADA GONZÁLEZ

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del mati, a l’oratori de la Funerària Anoia.

