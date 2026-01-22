Necrològiques del 23 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
GIL LLEONART RIERA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
NÚRIA PUJANTELL RIBALTA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ
MARGARITA JOLIS TORRENTS
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
AVIÀ
PEPITA SABATA SANTIAS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església parroquial d’Avià.
BERGA
FELIPA LUCEÑO DÍAZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
DÍDAC ALCARAZ GALIÁN
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JUAN DE LA ESPADA GONZÁLEZ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del mati, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova