Necrològiques del 24 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
DOLORES ORGAZ GUERRA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
AVINYÓ
JOSÉ LUIS CARBALLO PÉREZ
Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
CATERINA MONTANER PUIG
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.
XEVI PLANAS VILA
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
JOSÉ LUIS ALONZO LÓPEZ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
