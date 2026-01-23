Necrològiques del 24 de gener del 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Regió7

MANRESA

DOLORES ORGAZ GUERRA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

AVINYÓ

JOSÉ LUIS CARBALLO PÉREZ

Ha mort als 49 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

CATERINA MONTANER PUIG

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan.

XEVI PLANAS VILA

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

JOSÉ LUIS ALONZO LÓPEZ

Notícies relacionades

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

