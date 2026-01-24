Necrològiques del diumenge 25 de gener del 2025
Calaf
JOSEP BOIX BACARDIT
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Jaume.
Igualada
DOLORS GALLEGO TARRIDA
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO JAVIER LUCAS ARCAS
Ha mort als 53 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTONIO CERVERA ÁGUILA
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Manresa
CARMEN CULEBRAS BENEDICTO
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori de Mémora.
Santpedor
ROSA ROVIRA SANTASUSANA
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere.
Sant Salvador de Guardiola
JOSEP VALLS PUIGMARTÍ
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Salvador.
