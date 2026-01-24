Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del diumenge 25 de gener del 2025

Calaf

JOSEP BOIX BACARDIT

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Jaume.

Igualada

DOLORS GALLEGO TARRIDA

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO JAVIER LUCAS ARCAS

Ha mort als 53 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANTONIO CERVERA ÁGUILA

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Manresa

CARMEN CULEBRAS BENEDICTO

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori de Mémora.

Santpedor

ROSA ROVIRA SANTASUSANA

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Pere.

Sant Salvador de Guardiola

JOSEP VALLS PUIGMARTÍ

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Salvador.

TEMES

