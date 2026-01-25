Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Necrològiques del dilluns 26 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

MANRESA

BARBARA OLSZEWSKA

Barbara Olszewska

Barbara Olszewska / RG7

CALLÚS

MARIA VILASECA GALL

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al nou tanatori de Mémora a Manresa.

MOIÀ

GABRIEL ARIZA CAÑELLAS

Ha mort als 91 anys. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.

JOSEP COSTA SERRA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 de migdia, a la parròquia Santa Maria de Moià.

SALLENT

BARTOLOMÉ VIVANCOS ROMERA

Ha mort a l’edat de 94 anys. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Sallent.

IGUALADA

ELEUTERIA BONILLA DE LUCAS

Ha mort als 91 anys. El funeral es farà avui, a les 9 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

ISABEL MARGETS FREIXAS

Ha mort als 82 anys. El funeral es farà avui, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

CARMEN RUIZ GARCÍA

Ha mort als 80 anys. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ÁNGELA MÉNDEZ ACEDO

Notícies relacionades

Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia de comiat es farà avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  2. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  3. Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
  4. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  5. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  6. Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
  7. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  8. Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna

Necrològiques del dilluns 26 de gener del 2026

Necrològiques del dilluns 26 de gener del 2026

El Tenerife celebra la classificació per a la Copa guanyant el Barça al Palau

El Tenerife celebra la classificació per a la Copa guanyant el Barça al Palau

Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades però manté la de fort vent

Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades però manté la de fort vent

El Berga supera per la mínima el Vilanova en un partit intens (1-0)

El Berga supera per la mínima el Vilanova en un partit intens (1-0)

Ni fer peses ni 10.000 passos: la clau que marca la diferència en la teva forma física i salut segons una prestigiosa investigació científica

Ni fer peses ni 10.000 passos: la clau que marca la diferència en la teva forma física i salut segons una prestigiosa investigació científica

Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats

Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats

El Gimnàstic de Manresa juvenil s'enfonsa i es manté en descens (1-4)

El Gimnàstic de Manresa juvenil s'enfonsa i es manté en descens (1-4)

El CB Navàs es desfà del CB Andratx a domicili (72-88)

El CB Navàs es desfà del CB Andratx a domicili (72-88)
Tracking Pixel Contents