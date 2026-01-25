Necrològiques del dilluns 26 de gener del 2026
MANRESA
BARBARA OLSZEWSKA
CALLÚS
MARIA VILASECA GALL
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al nou tanatori de Mémora a Manresa.
MOIÀ
GABRIEL ARIZA CAÑELLAS
Ha mort als 91 anys. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.
JOSEP COSTA SERRA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 de migdia, a la parròquia Santa Maria de Moià.
SALLENT
BARTOLOMÉ VIVANCOS ROMERA
Ha mort a l’edat de 94 anys. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Sallent.
IGUALADA
ELEUTERIA BONILLA DE LUCAS
Ha mort als 91 anys. El funeral es farà avui, a les 9 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.
ISABEL MARGETS FREIXAS
Ha mort als 82 anys. El funeral es farà avui, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.
CARMEN RUIZ GARCÍA
Ha mort als 80 anys. El funeral es farà avui, a les 11 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ÁNGELA MÉNDEZ ACEDO
Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia de comiat es farà avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de Funerària Anoia.
