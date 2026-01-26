Necrològiques del 27 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
MATÍAS GARCÍA MANZANO
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEFA GARCÍA VALVERDE
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CARLES POBLET FREIXAS
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
GERMAN CARALT TORRALBA
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
SÚRIA
LUIS DE LA PAZ LÓPEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Abadal de Súria.
BERGA
FRANCISCA PEY NOGUERA
Ha mort als 105 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
MARTÍN CORDERO TOBÍAS
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
SOLSONA
HORTÈNSIA ROCA COLELL
Ha mort als 94 anys.
