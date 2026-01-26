Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 27 de gener del 2026

Regió7

MANRESA

MATÍAS GARCÍA MANZANO

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSEFA GARCÍA VALVERDE

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CARLES POBLET FREIXAS

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

GERMAN CARALT TORRALBA

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

SÚRIA

LUIS DE LA PAZ LÓPEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Abadal de Súria.

BERGA

FRANCISCA PEY NOGUERA

Ha mort als 105 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

MARTÍN CORDERO TOBÍAS

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

SOLSONA

HORTÈNSIA ROCA COLELL

Ha mort als 94 anys.

