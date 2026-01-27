Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

DOLORS CASAS PUJOL

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

DOLORS CASAS I PUJOL

DOLORS CASAS I PUJOL / RG7

DOLORS CASAS I PUJOL

DOLORS CASAS I PUJOL / RG7

JOSEP MASFERRER SANMIQUEL

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA CASALS CASADESÚS

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

SÚRIA

PILAR MARTÍN MATE

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SANT JOAN DE VILATORRADA

PILAR CASAS SERVITJE

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

TEODORO NUÑEZ SÁNCHEZ

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Navarcles.

BERGA

Mª ÀNGELS FLORIACH SALMERÓN

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

