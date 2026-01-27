Necrològiques del 28 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
DOLORS CASAS PUJOL
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP MASFERRER SANMIQUEL
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA CASALS CASADESÚS
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SÚRIA
PILAR MARTÍN MATE
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT JOAN DE VILATORRADA
PILAR CASAS SERVITJE
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
TEODORO NUÑEZ SÁNCHEZ
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Navarcles.
BERGA
Mª ÀNGELS FLORIACH SALMERÓN
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
