Necrològiques del 29 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
PILAR MAROTO GONZÁLEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
INÉS RAMON PALOMERO
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP MARIA VERS PRAT
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ÀNGELA BEL UBEDA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FELIU SASSERRA
MARIA MAS TRIADÓ
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
CASTELLGALÍ
VENANCIO VALERA GARCÍA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
PUIGCERDÀ
MONTSERRAT CO ALIOT
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Domènec.
BERGA
ANTONIO POLO MARTÍNEZ
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
AGUSTINA RUÉPEREZ BARRIOBUENO
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
AVIÀ
RAMON PAGEROLS SANTCREU
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Avià.
IGUALADA
JOSEFINA MELGAREJO GÓMEZ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARCELINA YUS TARÍN
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO CANO CUADRADO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
