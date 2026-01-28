Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 29 de gener del 2026

MANRESA

PILAR MAROTO GONZÁLEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

INÉS RAMON PALOMERO

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSEP MARIA VERS PRAT

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ÀNGELA BEL UBEDA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT FELIU SASSERRA

MARIA MAS TRIADÓ

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

CASTELLGALÍ

VENANCIO VALERA GARCÍA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

PUIGCERDÀ

MONTSERRAT CO ALIOT

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Domènec.

BERGA

ANTONIO POLO MARTÍNEZ

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

AGUSTINA RUÉPEREZ BARRIOBUENO

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

AVIÀ

RAMON PAGEROLS SANTCREU

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Avià.

IGUALADA

JOSEFINA MELGAREJO GÓMEZ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARCELINA YUS TARÍN

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO CANO CUADRADO

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

