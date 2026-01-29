Necrològiques del 30 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
JOAN MARTÍN ROMERA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JUAN MOLERO SÁNCHEZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
MARIA BOU COMELLAS
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.
SALLENT
JOSÉ JUAN SÁNCHEZ QUILES
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.
MOIÀ
FRANCISCO BAS NOGUÉS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
BERGA
JOSEP ROSIÑOL PARCERISA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CAL ROSAL
MARIA RUSIÑOL PUIG
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Cal Rosal.
LLADURS
JOAN VILÀ CANTÓ
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Maria de Lladurs.
ALP
FRANCISCO BERMÚDEZ ÁLVAREZ
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a l’església de Sant Pere d’Alp.
IGUALADA
MARIA ALTAGRACIA CALLEJA LUMBRERAS
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
