Necrològiques del 30 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

JOAN MARTÍN ROMERA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JUAN MOLERO SÁNCHEZ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

MARIA BOU COMELLAS

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.

SALLENT

JOSÉ JUAN SÁNCHEZ QUILES

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Sallent.

MOIÀ

FRANCISCO BAS NOGUÉS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

BERGA

JOSEP ROSIÑOL PARCERISA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CAL ROSAL

MARIA RUSIÑOL PUIG

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Cal Rosal.

LLADURS

JOAN VILÀ CANTÓ

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Maria de Lladurs.

ALP

FRANCISCO BERMÚDEZ ÁLVAREZ

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11, a l’església de Sant Pere d’Alp.

IGUALADA

MARIA ALTAGRACIA CALLEJA LUMBRERAS

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

