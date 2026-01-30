Necrològiques per al dissabte 31 de gener del 2026
CARDONA
JOAN MARIA MOLNER REIG
Ha mort a l’edat de 71 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç.
MANRESA
CLIMENT SOLÀ CANTÓ
Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.
GIRONELLA
GABRIEL COROMINAS AROLA
Ha mort a l’edat de 96 anys. La celebració de la paraula tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’església parroquial de Gironella.
CALAF
MARIA TERESA BACARDIT FARRÉS
Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a l’església Sant Jaume de Calaf.
IGUALADA
GABRIEL ESTÉVEZ ESCAÑUELA
Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.
JOAQUIMA LEBRERO CARRERO
Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’oratori de Funerària Anoia.
JOSEP ARMENGOL FARRAN
Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a 2/4 de 5 a la basílica de Santa Maria d’Igualada.
SANT MARTÍ DE TOUS
MERCÈ BOLADERAS DOMÈNECH
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 d’1 a l’església parroquial de Sant Martí de Tous.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
FRANCISCA PACHECO COBO
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
