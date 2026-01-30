Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al dissabte 31 de gener del 2026

Necrològiques

CARDONA

JOAN MARIA MOLNER REIG

Ha mort a l’edat de 71 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç.

MANRESA

CLIMENT SOLÀ CANTÓ

Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.

GIRONELLA

GABRIEL COROMINAS AROLA

Ha mort a l’edat de 96 anys. La celebració de la paraula tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’església parroquial de Gironella.

CALAF

MARIA TERESA BACARDIT FARRÉS

Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a l’església Sant Jaume de Calaf.

IGUALADA

GABRIEL ESTÉVEZ ESCAÑUELA

Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.

JOAQUIMA LEBRERO CARRERO

Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’oratori de Funerària Anoia.

JOSEP ARMENGOL FARRAN

Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a 2/4 de 5 a la basílica de Santa Maria d’Igualada.

SANT MARTÍ DE TOUS

MERCÈ BOLADERAS DOMÈNECH

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 d’1 a l’església parroquial de Sant Martí de Tous.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

FRANCISCA PACHECO COBO

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

