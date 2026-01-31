Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al diumenge 1 de febrer del 2026

Regió7

MANRESA

JAUME GARCIA RUIZ

Ha mort als 75 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

ANTONIO PUIGGRÓS PESARRODONA

Ha mort als 91 anys. El funeral serà avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ANTONIO PUIGGRÓS PESARRODONA

ANTONIO PUIGGRÓS PESARRODONA / RG7

ROSA AVELLANA TORÀ

Ha mort als 90 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSEP CABALLERO MELERO

Ha mort als 85 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSE DABANT SORRIBAS

Ha mort als 94 anys. El funeral serà avui, a les 16 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CASTELLGALÍ

FRANCESC PLAJA

Ha mort als 91 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages-Sud

BAGÀ

CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Bagà

IGUALADA

JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

Ha mort als 69 anys. El funeral serà avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCA VÉLEZ ÁLVAREZ

Ha mort als 95 anys. El funeral serà avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO PRIETO REY

Ha mort als 88 anys. El funeral serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

