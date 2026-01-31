Necrològiques per al diumenge 1 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
JAUME GARCIA RUIZ
Ha mort als 75 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
ANTONIO PUIGGRÓS PESARRODONA
Ha mort als 91 anys. El funeral serà avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ROSA AVELLANA TORÀ
Ha mort als 90 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP CABALLERO MELERO
Ha mort als 85 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSE DABANT SORRIBAS
Ha mort als 94 anys. El funeral serà avui, a les 16 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CASTELLGALÍ
FRANCESC PLAJA
Ha mort als 91 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages-Sud
BAGÀ
CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Bagà
IGUALADA
JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Ha mort als 69 anys. El funeral serà avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCA VÉLEZ ÁLVAREZ
Ha mort als 95 anys. El funeral serà avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO PRIETO REY
Ha mort als 88 anys. El funeral serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
