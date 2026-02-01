Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al dilluns 2 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

MANRESA

ROSA VILA PONS

Ha mort als 85 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 del matí, a l’església de Crist Rei.

CARMEN VICENTE SANZ

Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al nou tanatori Manresa.

MOIÀ

MERCÈ ROCA TORT

Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Santa Maria de Moià

EL PONT DE VILOMARA

ISABEL BAENA ROMERO

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Magdalena.

IGUALADA

JOAN RIBÉ CORBELLA

Ha mort als 97 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JUAN CEBRIÁN ROSIQUE

Ha mort als 53 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia a l’oratori de la Funerària Anoia.

BERGA

JOSEP PONS TUBAU

ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 d'11 del matí, a l'església Santa Eulàlia de Berga.

