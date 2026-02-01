Necrològiques per al dilluns 2 de febrer del 2026
MANRESA
ROSA VILA PONS
Ha mort als 85 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 del matí, a l’església de Crist Rei.
CARMEN VICENTE SANZ
Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al nou tanatori Manresa.
MOIÀ
MERCÈ ROCA TORT
Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la parròquia de Santa Maria de Moià
EL PONT DE VILOMARA
ISABEL BAENA ROMERO
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Magdalena.
IGUALADA
JOAN RIBÉ CORBELLA
Ha mort als 97 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JUAN CEBRIÁN ROSIQUE
Ha mort als 53 anys. El funeral serà avui, a les 12 del migdia a l’oratori de la Funerària Anoia.
BERGA
JOSEP PONS TUBAU
ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 d'11 del matí, a l'església Santa Eulàlia de Berga.
