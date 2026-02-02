Necrològiques del 3 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
LUIS FUEYO BRAU
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala 2 del tanatori Mémora.
SÚRIA
DIEGO MÉNDEZ CAPEL
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima.
MOIÀ
FRANCISCO FERRER PRAT
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Moià.
GÓSOL
SALVADOR RAMON JAVIER MORA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gósol.
IGUALADA
JAUME BASCOMPTE TOMÀS
Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
BASILIA PEÑARANDA ARAUZO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
