Necrològiques del 3 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

LUIS FUEYO BRAU

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala 2 del tanatori Mémora.

SÚRIA

DIEGO MÉNDEZ CAPEL

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima.

MOIÀ

FRANCISCO FERRER PRAT

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Moià.

GÓSOL

SALVADOR RAMON JAVIER MORA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gósol.

IGUALADA

JAUME BASCOMPTE TOMÀS

Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

BASILIA PEÑARANDA ARAUZO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

