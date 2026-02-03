Necrològiques del 4 de febrer del 2026
Regió7
SANT SALVADOR DE TORROELLA
Mº DOLORS RIU DUARRI
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Salvador de Torruella.
MANRESA
EUGENIO VALDEOLIVAS GONZÁLEZ
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
SANTOS VALERA LÓPEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
ANA SIMÓN GIL
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SOLSONA
PABLO BITUTIA GARCÍA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
FANY JUST RABELL
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
MANUELA FOLLENCO SAENZ
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
