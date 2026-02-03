Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de febrer del 2026

SANT SALVADOR DE TORROELLA

Mº DOLORS RIU DUARRI

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Salvador de Torruella.

MANRESA

EUGENIO VALDEOLIVAS GONZÁLEZ

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

SANTOS VALERA LÓPEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

ANA SIMÓN GIL

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SOLSONA

PABLO BITUTIA GARCÍA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la catedral de Solsona.

IGUALADA

FANY JUST RABELL

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

MANUELA FOLLENCO SAENZ

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

