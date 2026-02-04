Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de febrer del 2026

MANRESA

JOSEP SOLÉ MONTFERRER

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA RIVERA CARRERAS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

SERGIO GETAFE RAMÍREZ

Ha mort als 48 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

DILUVINA CASTRO FERNÁNDEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

FRANCISCO CODINA BACH

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.

BERGA

JUANMA RODRÍGUEZ FLORES

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

GIRONELLA

LEONTINA MENENDEZ ÁLVAREZ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, ales 5 de la tarda, a l’església de la residència de Sant Roc.

BELLVER DE CERDANYA

FILOMENA MARTÍNEZ MAÑAS

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Maria de Talló de la Cerdanya.

IGUALADA

MARIA MONTSERRAT REY FORTO

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5, a la basílica de Santa Maria.

JOAN BATALLA RUBINAT

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al crematori d’Igualada.

