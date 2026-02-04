Necrològiques del 5 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
JOSEP SOLÉ MONTFERRER
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA RIVERA CARRERAS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
SERGIO GETAFE RAMÍREZ
Ha mort als 48 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
DILUVINA CASTRO FERNÁNDEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
FRANCISCO CODINA BACH
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.
BERGA
JUANMA RODRÍGUEZ FLORES
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
GIRONELLA
LEONTINA MENENDEZ ÁLVAREZ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, ales 5 de la tarda, a l’església de la residència de Sant Roc.
BELLVER DE CERDANYA
FILOMENA MARTÍNEZ MAÑAS
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Maria de Talló de la Cerdanya.
IGUALADA
MARIA MONTSERRAT REY FORTO
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5, a la basílica de Santa Maria.
JOAN BATALLA RUBINAT
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al crematori d’Igualada.
