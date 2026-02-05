Necrològiques del 6 de febrer del 2026
MANRESA
FRANCISCO HERREROS MAYORDOMO
Ha mort a l’edat de 61 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 10 h a la parròquia de la Sagrada Família.
SÚRIA
JERÓNIMO CABELLO MOLERO
Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia se celebra aquest divendres a les 11 h al Tanatori.
VILADA
RAMON MONEGAL BOIXADER
Ha mort a l’edat de 66 anys. La cerimònia es farà aquest divendres a les 16 h a la parròquia.
ALP
ROSA SALA FORMENTÍ
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 11 h a l’església de Sant Pere.
IGUALADA
JOSEP MARIA FONTANET BIOSCA
Ha mort a l’edat de 83 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 16 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
EUSEBIO GRANERO GARCÍA
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 10 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi