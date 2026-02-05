Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

MANRESA

FRANCISCO HERREROS MAYORDOMO

Ha mort a l’edat de 61 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 10 h a la parròquia de la Sagrada Família.

SÚRIA

JERÓNIMO CABELLO MOLERO

Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia se celebra aquest divendres a les 11 h al Tanatori.

VILADA

RAMON MONEGAL BOIXADER

Ha mort a l’edat de 66 anys. La cerimònia es farà aquest divendres a les 16 h a la parròquia.

ALP

ROSA SALA FORMENTÍ

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 11 h a l’església de Sant Pere.

IGUALADA

JOSEP MARIA FONTANET BIOSCA

Ha mort a l’edat de 83 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 16 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

EUSEBIO GRANERO GARCÍA

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia es fa aquest divendres a les 10 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Necrològiques del 6 de febrer del 2026

Necrològiques del 6 de febrer del 2026

