MARIA CARME COMAS LLOHIS

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSÉ Mª. CORCUERA BANZO

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

MARIA DOLORES MENDEZ GALERA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Bàrbara de Salipota.

IGUALADA

ANTONIO GARCÍA MAYORGA

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA TERESA ALOY CARBONELL

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.

LA POBLA DE CLARAMUNT

SABINO IRASTORZA ECHAVE

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.

CARMEN JORNET SABATÉ

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.

Necrològiques del 7 de febrer del 2026

