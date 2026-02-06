Necrològiques del 7 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA CARME COMAS LLOHIS
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSÉ Mª. CORCUERA BANZO
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
MARIA DOLORES MENDEZ GALERA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Bàrbara de Salipota.
IGUALADA
ANTONIO GARCÍA MAYORGA
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TERESA ALOY CARBONELL
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.
LA POBLA DE CLARAMUNT
SABINO IRASTORZA ECHAVE
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.
CARMEN JORNET SABATÉ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.
