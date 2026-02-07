Necrològiques 8 de febrer de 2026
Redacció
Manresa
PILAR GUITART PUJOL. Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí al tanatori de Mémora.
JACINTO BAYO HERRAIZ. Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al tanatori de Mémora
Sant Fruitós de Bages
JUAN GARCÍA MARTÍN. Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia és aquest diumenge a la 1 del migdia al tanatori de Mémora.
MARIA DESCALS SUBIRANA. Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 1/4 de 2 del migdia a la Parròquia Sant Fruitós.
Navarcles
ROSA PUIG SELLARÈS. Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 4 de la tarda a l’església parroquial de Navarcles.
Navàs
MARIA DESCALS SUBIRANA. Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 10 del matí a la Parròquia Sagrada Família.
Sallent
JOAN MASCARÓ BERTRAN. Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí al tanatori de Sallent.
Igualada
MANOLI GARCÍA RODRÍGUEZ. Ha mort a l’edat de 64 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 d’una del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.
MANUEL CAÑADAS SÁNCHEZ. Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.
ANNA MARIA BALIU CAIRÓ. Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la Basílica de Santa Maria.
