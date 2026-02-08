Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques 9 de febrer 2026

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

Cardona

ANTONIO NOGUÉS SANT. Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a 2/4 d'11 del matí a l'església parroquial de Cardona.

Solsona

CARME SABATA AGUT. Ha mort als 59 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a 2/4 d'1 del migdia a la Catedral.

Manresa

JOAN RIERA GARRIGA

Joan Riera Garriga

Joan Riera Garriga / RG7

Igualada

ROQUE LUQUE ARROYO. Ha mort als 57 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a 6 de la tarda a l'Oratori de la Funerària Anoia.

MARIA ORFILIA MACHADO. Ha mort als 77 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a les 12 del migdia a l'Oratori de la Funerària Anoia.

MAVIS DOROTHY COLVIN. Ha mort als 96 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a les 11 del matí a l'Oratori de la Funerària Anoia.

ANTONIO AMARO VÍLCHEZ. Ha mort als 77 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a les 10 del matí a l'Oratori de la Funerària Anoia.

