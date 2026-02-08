Necrològiques 9 de febrer 2026
Redacció
Cardona
ANTONIO NOGUÉS SANT. Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a 2/4 d'11 del matí a l'església parroquial de Cardona.
Solsona
CARME SABATA AGUT. Ha mort als 59 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a 2/4 d'1 del migdia a la Catedral.
Manresa
JOAN RIERA GARRIGA
Igualada
ROQUE LUQUE ARROYO. Ha mort als 57 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a 6 de la tarda a l'Oratori de la Funerària Anoia.
MARIA ORFILIA MACHADO. Ha mort als 77 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a les 12 del migdia a l'Oratori de la Funerària Anoia.
MAVIS DOROTHY COLVIN. Ha mort als 96 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a les 11 del matí a l'Oratori de la Funerària Anoia.
ANTONIO AMARO VÍLCHEZ. Ha mort als 77 anys. El funeran tindrà lloc aquest dilluns a les 10 del matí a l'Oratori de la Funerària Anoia.
