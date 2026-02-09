Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 10 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

JORDI TORRES MONTES

Ha mort als 37 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

JOAN RIERA GARRIGA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

MARIA PLANAS VILAJOSANA

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

NAVARCLES

MANEL ROCA BARBÉ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Navarcles.

VALLCEBRE

JOAN SIMON MASANA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Vallcebre.

LA POBLA DE LILLET

MARGARITA PONS ORRIOLS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la residència de Lillet.

IGUALADA

FRANCISCA PACHECO PAVÓN

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

M. MERCEDES PALOMO BARBERO

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

