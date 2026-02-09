Necrològiques del 10 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
JORDI TORRES MONTES
Ha mort als 37 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
JOAN RIERA GARRIGA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
MARIA PLANAS VILAJOSANA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
NAVARCLES
MANEL ROCA BARBÉ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Navarcles.
VALLCEBRE
JOAN SIMON MASANA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Vallcebre.
LA POBLA DE LILLET
MARGARITA PONS ORRIOLS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la residència de Lillet.
IGUALADA
FRANCISCA PACHECO PAVÓN
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
M. MERCEDES PALOMO BARBERO
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
