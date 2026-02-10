Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de febrer del 2026

Necrològiques

Regió7

MANRESA

FERMÍ PORTA ROCA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

MARIA CABOT GILI

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

ESTANIS TORRENT CABALLOL

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

PAQUITA PRAT BADIA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CASTELLGALÍ

SISCU GIRALT LLOVET

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel.

L’AMETLLA DE MEROLA

JOSEP MARIA VILÀ ESCUDÉ

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Mateu de l’Ametlla.

BERGA

ANTÒNIA BUSOMS PUJOL

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JÚLIA RENTERO REBOLLO

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

