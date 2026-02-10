Necrològiques de l'11 de febrer del 2026
MANRESA
FERMÍ PORTA ROCA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
MARIA CABOT GILI
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
ESTANIS TORRENT CABALLOL
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
PAQUITA PRAT BADIA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CASTELLGALÍ
SISCU GIRALT LLOVET
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Miquel.
L’AMETLLA DE MEROLA
JOSEP MARIA VILÀ ESCUDÉ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Mateu de l’Ametlla.
BERGA
ANTÒNIA BUSOMS PUJOL
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JÚLIA RENTERO REBOLLO
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
