Necrològiques del 12 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

NAVÀS

JOSÉ ORTIZ TELLO

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JUANA LEDESMA BOLLO

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Vicenç.

CASTELLTERÇOL

NÚRIA CALM BAUCELLS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Fruitós de Castellterçol.

CAPELLADES

MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.

LA SEU D’URGELL

JOAN CARBONELL VINYALS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de la Seu.

Necrològiques del 12 de febrer del 2026

