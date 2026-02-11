Necrològiques del 12 de febrer del 2026
Regió7
NAVÀS
JOSÉ ORTIZ TELLO
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JUANA LEDESMA BOLLO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Vicenç.
CASTELLTERÇOL
NÚRIA CALM BAUCELLS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Fruitós de Castellterçol.
CAPELLADES
MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.
LA SEU D’URGELL
JOAN CARBONELL VINYALS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de la Seu.
