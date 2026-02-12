Necrològiques del 13 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
JOSEP IGLESIAS. GUASCH
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MOIÀ
LLUÍS VILADRICH GISPETS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Moià.
SANT JOAN
JUAN VALERO GARCÍA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ARTÉS
ESTER GOST ALTIMIRA
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
FALS
OTILIA BERTRANS MASFERRER
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
PIU MILL BERENGUER
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
ST. LLORENÇ DE MORUNYS
FRANCISCO MAS SABORIT
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
PUIGCERDÀ
MILAGROS DELGADO TARRAMIÑANA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
Subscriu-te per seguir llegint
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»