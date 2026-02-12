Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 13 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

JOSEP IGLESIAS. GUASCH

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MOIÀ

LLUÍS VILADRICH GISPETS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Moià.

SANT JOAN

JUAN VALERO GARCÍA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ARTÉS

ESTER GOST ALTIMIRA

Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

FALS

OTILIA BERTRANS MASFERRER

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

PIU MILL BERENGUER

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

ST. LLORENÇ DE MORUNYS

FRANCISCO MAS SABORIT

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

PUIGCERDÀ

MILAGROS DELGADO TARRAMIÑANA

Notícies relacionades

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

