Necrològiques del 14 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MIGUEL ROJAS LEDESMA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

DULCE MORENO ALAMO

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MANUEL ESCOBAR SALVADOR

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

NAVÀS

DOLORS PUIGBÓ ESCUDÉ

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

BALSARENY

MARIA DOLORS CLARIANA SELGAS

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Balsareny.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARIA LÓPEZ SALMERON

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages-Sud.

NATIVIDAD PÉREZ CAMPOY

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.

ST. LLORENY DE MORUNYS

DOLORS PLANA PUJOL

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Sant Llorenç de Morunys.

IGUALADA

PEPE JUAN PARRA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

