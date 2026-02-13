Necrològiques del 14 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
MIGUEL ROJAS LEDESMA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
DULCE MORENO ALAMO
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MANUEL ESCOBAR SALVADOR
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
NAVÀS
DOLORS PUIGBÓ ESCUDÉ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
BALSARENY
MARIA DOLORS CLARIANA SELGAS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Balsareny.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIA LÓPEZ SALMERON
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages-Sud.
NATIVIDAD PÉREZ CAMPOY
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.
ST. LLORENY DE MORUNYS
DOLORS PLANA PUJOL
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA
PEPE JUAN PARRA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
