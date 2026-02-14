Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 15 de febrer de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

IGUALADA

MYRIAN DEL CARMEN BALDEÓN AVILÉS

Ha mort als 67 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a l’Oratori de Funerària Anoia.

GIRONELLA

CARMEN AVINENT CERDÁN

Notícies relacionades

Ha mort als 98 anys. La vetlla és aquest diumenge de les 10 del matí fins a la 1 del migdia a la funerària Pujols.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  2. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  3. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  4. Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
  7. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  8. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres

Necrològiques del 15 de febrer de 2026

Necrològiques del 15 de febrer de 2026

El Rei Carnestoltes i les escoles prenen el centre en la rua de Carnaval d'Igualada

El Rei Carnestoltes i les escoles prenen el centre en la rua de Carnaval d'Igualada

El virus Nipah reapareix: pot portar al coma en 48 hores… i no té vacuna

El virus Nipah reapareix: pot portar al coma en 48 hores… i no té vacuna

El Gimnàstic de Manresa cau a Mallorca en una veritable lluita contra els elements (1-0)

El Gimnàstic de Manresa cau a Mallorca en una veritable lluita contra els elements (1-0)

Busca't a les fotos del Carnaval de Sallent

Busca't a les fotos del Carnaval de Sallent

Les carrosses de Berga fan la seva pròpia rua de Carnaval a banda de l’Ajuntament

Les carrosses de Berga fan la seva pròpia rua de Carnaval a banda de l’Ajuntament

Uns 300 mossos faran 80 controls d’alcohol i drogues durant el Carnaval

Uns 300 mossos faran 80 controls d’alcohol i drogues durant el Carnaval

El jutjat deixa en llibertat sense fiança l'imam de Ripoll detingut per presumptament agredir sexualment una menor

El jutjat deixa en llibertat sense fiança l'imam de Ripoll detingut per presumptament agredir sexualment una menor
Tracking Pixel Contents