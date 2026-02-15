Necrològiques del 16 de febrer del 2026
Regió7
SANT VICENÇ DE CASTELLET
LAURA MARTÍNEZ LÓPEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui a les 10 del matí al tanatori Bages Sud d’Àltima.
CARDONA
JOAN PASQUINA RODRÍGUEZ
Ha mort als 69 anys. El funeral és avui a 2/4 d’11 del matí a l’església evangèlica.
CALLÚS
ROSER SERRAVIÑALS SEGARRA
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.
ARTÉS
ANTÒNIA RAFART URÓ
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés-
IGUALADA
PILAR GIMÓ MIRANDA
Ha mort als 63 anys. El funeral és avui a les 5 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.
ANTÒNIA GIMÉNEZ DOMINGO
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui a les 4 de la tarda al cementiri vell d’Igualada.
JOSEFA VILCHES VILCHES
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui a les 3 de la tarda a la parròquia Santa Maria Capellades.
PEPITA MERLI BOLADERAS
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui a les 12 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.
MARIA DOLORS ROCA GONZÁLEZ
Ha mort als 60 anys. El funeral és avui a les 12 del migdia a la parròquia els Prats de Rei.
RICARD BORRÀS MASACHS
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui a les 11 del matí a la Basílica de Santa Maria.
JAUME CLARAMUNT VILA
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
BERGA
ÁNGEL MACARRO LUCEÑO
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui a 2/4 de 5 de la tarda a Santa Eulàlia de Berga.
