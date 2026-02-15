Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de febrer del 2026

SANT VICENÇ DE CASTELLET

LAURA MARTÍNEZ LÓPEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui a les 10 del matí al tanatori Bages Sud d’Àltima.

CARDONA

JOAN PASQUINA RODRÍGUEZ

Ha mort als 69 anys. El funeral és avui a 2/4 d’11 del matí a l’església evangèlica.

CALLÚS

ROSER SERRAVIÑALS SEGARRA

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.

ARTÉS

ANTÒNIA RAFART URÓ

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés-

IGUALADA

PILAR GIMÓ MIRANDA

Ha mort als 63 anys. El funeral és avui a les 5 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.

ANTÒNIA GIMÉNEZ DOMINGO

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui a les 4 de la tarda al cementiri vell d’Igualada.

JOSEFA VILCHES VILCHES

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui a les 3 de la tarda a la parròquia Santa Maria Capellades.

PEPITA MERLI BOLADERAS

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui a les 12 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.

MARIA DOLORS ROCA GONZÁLEZ

Ha mort als 60 anys. El funeral és avui a les 12 del migdia a la parròquia els Prats de Rei.

RICARD BORRÀS MASACHS

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui a les 11 del matí a la Basílica de Santa Maria.

JAUME CLARAMUNT VILA

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

BERGA

ÁNGEL MACARRO LUCEÑO

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui a 2/4 de 5 de la tarda a Santa Eulàlia de Berga.

