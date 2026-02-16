Necrològiques del 17 de febrer del 2026
Regió7
SANT JOAN
ANNA PICH JUNYENT
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
JOSE RUFACH BUFARULL
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.
SÚRIA
LOLA CAMPÀ CASALS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MANUEL VALLE DOMÍNGUEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
NAVARCLES
MONTSERRAT REGUANT RIBERA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a /4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Navarcles.
IGUALADA
PAULINA DELGADO LIZANA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARÍA RUIZ GODOY
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al crematori d’Igualada.
