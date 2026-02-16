Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 17 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

SANT JOAN

ANNA PICH JUNYENT

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

JOSE RUFACH BUFARULL

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.

SÚRIA

LOLA CAMPÀ CASALS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MANUEL VALLE DOMÍNGUEZ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

NAVARCLES

MONTSERRAT REGUANT RIBERA

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a /4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Navarcles.

IGUALADA

PAULINA DELGADO LIZANA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARÍA RUIZ GODOY

Notícies relacionades

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al crematori d’Igualada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  3. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  4. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
  5. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  6. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  7. Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
  8. Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»

Necrològiques del 17 de febrer del 2026

Necrològiques del 17 de febrer del 2026

Inclusió social i sostenibilitat es donen la mà, i Manresa n'és l'exemple

Inclusió social i sostenibilitat es donen la mà, i Manresa n'és l'exemple

Els alcaldes del Berguedà exigeixen millores a la C-16 per evitar noves víctimes mortals

Els alcaldes del Berguedà exigeixen millores a la C-16 per evitar noves víctimes mortals

Manresa també va viure el seu Carnaval de tornejos de base

Manresa també va viure el seu Carnaval de tornejos de base

Fotos del despreniment a la carretera de Fonollosa

Fotos del despreniment a la carretera de Fonollosa

Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa

La celebració de l'Any Nou Xinès a Manresa inclourà una desfilada pel primer tram del Passeig

La celebració de l'Any Nou Xinès a Manresa inclourà una desfilada pel primer tram del Passeig

El Govern central planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina

El Govern central planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
Tracking Pixel Contents