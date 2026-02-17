Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de febrer del 2026

Regió7

SÚRIA

JAVIER LIAÑO GONZÁLEZ

Ha mort als 93 anys. El funeral serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Bàrbara de Salipota.

SEU D’URGELL

ANTÒNIA BERNAUS FARRÀS

Ha mort als 93 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Magdalena de la Seu d’Urgell.

IGUALADA

JUAN FERNÁNDEZ CAMACHO

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

