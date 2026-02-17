Necrològiques del 18 de febrer del 2026
Regió7
SÚRIA
JAVIER LIAÑO GONZÁLEZ
Ha mort als 93 anys. El funeral serà avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Bàrbara de Salipota.
SEU D’URGELL
ANTÒNIA BERNAUS FARRÀS
Ha mort als 93 anys. El funeral serà avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Magdalena de la Seu d’Urgell.
IGUALADA
JUAN FERNÁNDEZ CAMACHO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
