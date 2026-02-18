Necrològiques del 19 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
MAGDALENA DUOCASTELLA AMENÓS
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia del Carme.
SECUNDINO ROMERO CUESTA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MERCÈ VALLS SINGLA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
BALSARENY
CARMEN PEDROL HERRERO
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.
CARDONA
ANA MARIA MORENO GALERA
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona.
BERGA
SALVADORA CARRASCO RODRÍGUEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
MIGUEL AZNAR IBARRA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DELIA PLATA DURAN
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ENCARNACIÓN CANTARERO MASSÓ
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FERMÍN GARCÍA PIÑERO
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.
