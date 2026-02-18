Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 19 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MAGDALENA DUOCASTELLA AMENÓS

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia del Carme.

SECUNDINO ROMERO CUESTA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MERCÈ VALLS SINGLA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

BALSARENY

CARMEN PEDROL HERRERO

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Balsareny.

CARDONA

ANA MARIA MORENO GALERA

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona.

BERGA

SALVADORA CARRASCO RODRÍGUEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

MIGUEL AZNAR IBARRA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

DELIA PLATA DURAN

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ENCARNACIÓN CANTARERO MASSÓ

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FERMÍN GARCÍA PIÑERO

Notícies relacionades

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  3. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  4. Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
  5. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  6. La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
  7. La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
  8. Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa

Els premis Séquia de Manresa es converteixen en un acte en defensa del món educatiu

Els premis Séquia de Manresa es converteixen en un acte en defensa del món educatiu

L'amor a les mascotes és semblant al sentit cap a les persones

L'amor a les mascotes és semblant al sentit cap a les persones

L'Occident Manresa infantil cau amb lògica contra el Reial Madrid en un partit de menys a més en el debut a la Minicopa (92-42)

L'Occident Manresa infantil cau amb lògica contra el Reial Madrid en un partit de menys a més en el debut a la Minicopa (92-42)

Necrològiques del 19 de febrer del 2026

Necrològiques del 19 de febrer del 2026

La Generalitat actua contra la sinistralitat de Cercs fent la carretera C-16 de només un carril per sentit

La Generalitat actua contra la sinistralitat de Cercs fent la carretera C-16 de només un carril per sentit

Piqué s'interessa per l'adquisició del CE Manresa

Piqué s'interessa per l'adquisició del CE Manresa

Dues victòries de seleccions femenines de futbol sala de base amb jugadores del Covisa Manresa i l'Olesa

Dues victòries de seleccions femenines de futbol sala de base amb jugadores del Covisa Manresa i l'Olesa

Mor Narcís Riba, que va ser rector del Carme de Manresa durant vuit anys i vicari general del bisbat de Vic

Mor Narcís Riba, que va ser rector del Carme de Manresa durant vuit anys i vicari general del bisbat de Vic
Tracking Pixel Contents