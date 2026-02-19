Necrològiques del 20 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
JOAN MASATS BIOSCA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia El Borràs.
CATI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JESÚS IGLESIAS MARCUELLO
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
ALBERT MARTÍNEZ GIRÓ
Ha mort als 32 anys. La vetlla serà avui, de 10 del matí a 1 del migdia.
VILADA
JOSEP SERRA MARGINET
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vilada.
IGUALADA
LADISLAO PEÑA PULIDO
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Castroserracín.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se