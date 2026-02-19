Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 de febrer del 2026

JOAN MASATS BIOSCA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia El Borràs.

CATI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JESÚS IGLESIAS MARCUELLO

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

ALBERT MARTÍNEZ GIRÓ

Ha mort als 32 anys. La vetlla serà avui, de 10 del matí a 1 del migdia.

VILADA

JOSEP SERRA MARGINET

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vilada.

IGUALADA

LADISLAO PEÑA PULIDO

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Castroserracín.

