Necrològiques del 21 de febrer del 2026
Regió7
NAVARCLES
JOSEP PASCUET OBRADORS
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Navarcles.
MARGANELL
PERE PUIG BISBAL
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Cecília.
SOLSONA
MARIA SANCLIMENS GUIX
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de Solsona.
PUIGCERDÀ
MARGARITA ELIAS JULIÀ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
BERGA
JORDI LÓPEZ LLURDA
Ha mort als 90 anys
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.
RAFAEL BADIA CUNILL
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CAPELLADES
JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Capellades.
IGUALADA
APOLONIA GARCÍA NAVARRO
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
