Necrològiques del 21 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

NAVARCLES

JOSEP PASCUET OBRADORS

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Navarcles.

MARGANELL

PERE PUIG BISBAL

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Cecília.

SOLSONA

MARIA SANCLIMENS GUIX

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de Solsona.

PUIGCERDÀ

MARGARITA ELIAS JULIÀ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

BERGA

JORDI LÓPEZ LLURDA

Ha mort als 90 anys

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.

RAFAEL BADIA CUNILL

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CAPELLADES

JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Capellades.

IGUALADA

APOLONIA GARCÍA NAVARRO

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

