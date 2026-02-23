Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 de febrer de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

MARIA BRUNET GUITART

Ha mort als 95 anys. La cerimònia és avui a les 6 de la tarda a la Sala Montserrat d’Àltima.

BERGA

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ARIAS CORÓN

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui a les 12 del migdia a santa Eulàlia de Berga.

FRANCHO ZANUY PALAU

Ha mort als 99 anys. La cerimònia és avui a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Sant Jordi.

IGUALADA

JOSEP PLANELL GRAU

Ha mort als 76 anys. La cerimònia és avui a les 4 de la tarda a l’oratori de funerària Anoia.

JORDI CASAS GÓMEZ

Ha mort als 67 anys. La cerimònia és avui a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

