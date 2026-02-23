Necrològiques del 23 de febrer de 2026
Redacció
Manresa
MANRESA
MARIA BRUNET GUITART
Ha mort als 95 anys. La cerimònia és avui a les 6 de la tarda a la Sala Montserrat d’Àltima.
BERGA
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ARIAS CORÓN
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui a les 12 del migdia a santa Eulàlia de Berga.
FRANCHO ZANUY PALAU
Ha mort als 99 anys. La cerimònia és avui a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Sant Jordi.
IGUALADA
JOSEP PLANELL GRAU
Ha mort als 76 anys. La cerimònia és avui a les 4 de la tarda a l’oratori de funerària Anoia.
JORDI CASAS GÓMEZ
Ha mort als 67 anys. La cerimònia és avui a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
