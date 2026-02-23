Necrològiques del 24 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA NADAL SAMITIER
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
IGNASI CORREDOR TATJÉ
Ha mort als 78 anys.
EL PONT DE VILOMARA
RAFAEL GUERRERO ÁLVAREZ
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Magdalena.
SALLENT
ANTONIA MORENO VARA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SÚRIA
ÀNGELA LLOBET COLS
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.
IGUALADA
SALVADORA FELGUERES CUEVAS
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
GUILLEM FUSTER MIRA
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
