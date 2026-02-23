Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de febrer del 2026

Necrològiques

MANRESA

MARIA NADAL SAMITIER

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

IGNASI CORREDOR TATJÉ

Ha mort als 78 anys.

EL PONT DE VILOMARA

RAFAEL GUERRERO ÁLVAREZ

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Magdalena.

SALLENT

ANTONIA MORENO VARA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SÚRIA

ÀNGELA LLOBET COLS

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.

IGUALADA

SALVADORA FELGUERES CUEVAS

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

GUILLEM FUSTER MIRA

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

