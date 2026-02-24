Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 25 de febrer del 2026

MANRESA

ROGELIA FERNÁNDEZ RUBIO

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIO ANTONIO LÓPEZ GUARNIZO

Ha mort als 19 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ROSA FLORES FLORES

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

SADURNI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 69 anys.

GIRONELLA

ROSER COMELLAS TORT

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Gironella.

PUIG-REIG

MERCÈ TÀPIES ABAYÀ

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.

AVIÀ

GENOVEVA COMELLAS PARELLA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Graugés.

IGUALADA

MIREIA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 44 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

