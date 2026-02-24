Necrològiques del 25 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
ROGELIA FERNÁNDEZ RUBIO
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIO ANTONIO LÓPEZ GUARNIZO
Ha mort als 19 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ROSA FLORES FLORES
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
SADURNI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 69 anys.
GIRONELLA
ROSER COMELLAS TORT
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Gironella.
PUIG-REIG
MERCÈ TÀPIES ABAYÀ
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.
AVIÀ
GENOVEVA COMELLAS PARELLA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Graugés.
IGUALADA
MIREIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 44 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
