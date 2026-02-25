Necrològiques del 26 de febrer del 2026
Regió7
MANRESA
ROSARIO LUQUE ALCALÁ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Crist Rei.
CARDONA
ROSA MARIA TORRENTS PEY
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Cardona.
IGUALADA
ROSENDO FERNÁNDEZ PÉREZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari.
COPONS
ANTÒNIA LLACUNA ROCA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Copons.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages