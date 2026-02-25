Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 de febrer del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

ROSARIO LUQUE ALCALÁ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Crist Rei.

CARDONA

ROSA MARIA TORRENTS PEY

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Cardona.

IGUALADA

ROSENDO FERNÁNDEZ PÉREZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari.

COPONS

ANTÒNIA LLACUNA ROCA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Copons.

