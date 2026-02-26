Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques 27 de febrer del 2026

Necrològiques

Regió7

SÚRIA

MARIA LÓPEZ PÉREZ

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Súria.

CASTELLBELL I EL VILAR

FERNANDO VALDES MARTÍNEZ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església del Borràs.

CARDONA

FINA MARTÍNEZ ROMERA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Cardona.

MONTMAJOR

VICKY GARCÍA CONSUEGRA LÓPEZ

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Montmajor.

IGUALADA

JUAN CARLOS CAMPOS ORGAZ

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

