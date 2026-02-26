Necrològiques 27 de febrer del 2026
Regió7
SÚRIA
MARIA LÓPEZ PÉREZ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Súria.
CASTELLBELL I EL VILAR
FERNANDO VALDES MARTÍNEZ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església del Borràs.
CARDONA
FINA MARTÍNEZ ROMERA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Cardona.
MONTMAJOR
VICKY GARCÍA CONSUEGRA LÓPEZ
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Montmajor.
IGUALADA
JUAN CARLOS CAMPOS ORGAZ
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
